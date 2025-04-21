Уровень одобрения экономической политики президента США Дональда Трампа упал до худших значений за всю его президентскую карьеру, говорится в результатах опроса телеканала CNBC.

Отмечается, что 44% американцев одобряют действия Трампа на посту президента, а 51% — не одобряют. Действия американского лидера по части экономики поддержали только 43%, а 55% граждан оценили курс главы государства негативно.

При этом известно, что в настоящее время всплеск экономического оптимизма, сопровождавший переизбрание Трампа, сошел на нет. Сейчас все больше жителей США считают, что ситуация в экономике ухудшится как никогда с 2023 года.