22 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром в некоторых частях полуострова будет наблюдаться изморось. Будет преобладать юго-восточный ветер, который вечером сменится северо-западным.

Об этом сообщает Национальная служба гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 10-13, днем 20-24 градуса тепла.

Атмосферное давление — 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 65-70, днем — 50-60%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако ночью и вечером в некоторых местах временами возможны осадки, местами интенсивные, грозы и град. Ночью и утром не исключается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-12, днем — 22-27 тепла, в горах ночью 0-5, днем 12-17 градусов тепла.