Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» атаковали американские авианосцы Harry Truman и Carl Vinson, а также сопровождающие их военные корабли.

Об этом заявил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа, передает ТАСС.

«Ракетные войска и силы беспилотных систем атаковали двумя крылатыми ракетами и двумя беспилотниками авианосец Harry Truman и связанные с ним корабли в северной части Красного моря. Вторая операция была проведена военно-морскими силами, ракетными войсками и силами беспилотных систем против американского авианосца Carl Vinson и связанных с ним кораблей в Аравийском море с использованием трех крылатых ракет и четырех беспилотников», — сказал представитель «Ансар Аллах».

Кроме того, хуситы атаковали беспилотниками два израильских объекта в городах Ашкелон и Эйлат.

«Йеменские силы беспилотных систем провели две военные операции. Целью первой операции стал критически важный объект израильского противника в районе оккупированного Ашкелона, который был атакован беспилотником Yaffa. В ходе второй операции беспилотник Sammad-1 атаковал израильский военный объект в районе Умм-эр-Рашраш на юге оккупированной Палестины», — сказал Яхья Сариа.