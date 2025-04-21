В Баку арестован таксист, злостно нарушавший правила дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили в Главном управлении Государственной дорожной полиции (ГУ ГДП) города Баку, водитель автомобиля марки Chevrolet с государственным регистрационным номером 90-YL-782 Кямран Агалиев задержан сотрудниками полиции за систематическое нарушение правил дорожного движения и создание реальной угрозы здоровью других участников движения.

При проверке документов также установлено, что Агалиев управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении водителя составлен административный протокол и направлен в суд для рассмотрения.

Решением суда действие водительских прав К. Агалиева ограничено сроком на один год, ему назначен административный арест сроком на 15 суток.