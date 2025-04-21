С 1 мая больничные листы для застрахованных лиц будут оформляться в электронном виде в учреждениях, подведомственных Минздраву и TƏBIB, через «Единую информационную систему здравоохранения».

Об этом Minval сообщает со ссылкой на совместное заявление Минздрава, Минтруда и социальной защиты населения и TƏBIB.

Электронные листы, заверенные медицинской электронной подписью, будут автоматически направляться работодателю и в Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ). На их основании ГФСЗ будет назначать пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам.

В рамках перехода на электронную систему был создан единый реестр, объединяющий данные о больничных. Работодатели смогут получать информацию из системы Минтруда, а медперсонал — через портал e-Səhiyyə и мобильное приложение.