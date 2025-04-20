Уоррен Баффет, миллиардер и глава компании Berkshire Hathaway, который до сих пор делился советами по эффективному сбережению денег, решил рассказать о простом методе, как можно увеличить свою ценность минимум на 50%.

«Один простой способ стать как минимум на 50% ценнее, чем вы есть сейчас, — это усовершенствовать свои навыки коммуникации — как письменные, так и устные», — отметил Баффетт, которого цитирует CNBC.

Он добавил, что даже самый высокий интеллект не принесет результатов, если вы не умеете эффективно делиться своими знаниями. Баффет заявил: «У вас может быть вся умственная сила мира, но если вы не умеете ее передавать, это как подмигивать девушке в темноте — ничего не произойдет».

По его словам, он сам сталкивался со страхом публичных выступлений в молодости, и если бы не курс публичной речи стоимостью 100 долларов, который он прошел после окончания Бизнес-школы Колумбии, его жизнь могла бы сложиться совсем по-другому.

Перед прохождением данного курса он боялся публичных выступлений. Его «буквально тошнило», когда он думал о выступлении перед другими. Но после 12-недельного обучения его коммуникационные навыки улучшились, и это стало важной составляющей его будущего успеха.

«Я просто продолжал это делать, и теперь вы не можете остановить меня, когда я говорю», — отметил генеральный директор.