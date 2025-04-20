20 апреля состоялась церемония приветствия первого прямого авиарейса Лахор-Баку, который реализуется компанией «Пакистанские международные авиалинии» (ПМА).

В мероприятии участвовали представители посольства Пакистана в Азербайджане, руководящие лица аэропорта, а также представители медиа, сообщает «Азертадж».

Выступивший на церемонии директор Международного аэропорта Гейдар Алиев Теймур Гасанов особо отметил значение авиарейса. По его словам, эти прямые рейсы являются важным шагом не только в расширении воздушного транспортного сообщения между двумя странами, но и развитии отношений стратегического партнерства: «Мы уверены, что в ближайшие месяцы у нас будет возможность встретить больше пассажиров из Лахора, и этот воздушный мост откроет пути к новым успехам между двумя странами».

Посол Пакистана в Азербайджане Гасым Мохиуддин заявил, что запуск нового рейса послужит дальнейшему углублению стратегического и экономического сотрудничества между двумя странами.

»Мы очень рады возобновлению прямых рейсов Лахор-Баку. Мы сделаем все возможное, чтобы увеличить количество пассажиров и привлечь новых пассажиров из Исламабада. Мы уверены в дальнейшем укреплении этого сотрудничества», — сказал дипломат.

Авиарейсы по маршруту Лахор – Баку будут осуществляться дважды в неделю — по средам и субботам. Данный маршрут служит дальнейшему расширению воздушного транспортного сообщения между Азербайджаном и Пакистаном.