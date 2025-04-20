Первую широкополосную сеть 10G запустили в районе Сюнъань китайской провинции Хэбэй компании Huawei и China Unicom.

Об этом сообщает портал Mydrivers. Известно, развёртывание широкополосной связи 10G стало возможным благодаря первому в мире решению 50G PON.

«Благодаря модернизации базовой архитектуры оптоволоконной сети доступа пропускная способность для одного пользователя увеличивается с традиционного гигабитного уровня до уровня 10G, а задержка в сети сокращается до уровня миллисекунд», — отмечается в публикации.