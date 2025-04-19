Президент России Владимир Путин заявил о пасхальном перемирии, однако над территорией Украины по-прежнему замечают российские ударные дроны. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт РБК-Украина.

«Сейчас по территории Украины распространяется воздушная тревога. В 17:15 в нашем небе зафиксированы российские ударные дроны», — отметил украинский лидер.

Он пояснил, что украинская противовоздушная оборона и авиация уже начали работать на защиту.

«Шахеды» в нашем небе — это настоящее отношение Путина к Пасхе и к жизням людей», — подытожил Зеленский.

Ранее Путин заявил о введении пасхального перемирия. По его приказу все боевые действия со стороны России должны быть остановлены с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.