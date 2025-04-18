Государственная налоговая служба Азербайджана призвала пользователей проявить бдительность и предпринять превентивные меры защиты на фоне участившихся случаев кражи учетных данных пользователей для входа в Интернет-налоговое управление (https://www.e-taxes.gov.az).

ГНС рекомендует налогоплательщикам, землепользователям и главам семейных фермерских хозяйств, указанным в статьях 218.4.1 и 220.10 Налогового кодекса, отказаться от использования кода пользователя, пароля и шифра, и перейти на более безопасные виды усиленной электронной подписи («Sima», «Asan İmza» и др.).

В ГНС советуют заменить текущий пароль на более сложный, состоящий как минимум из 8 символов, включая заглавные и строчные буквы, цифры и специальные символы (@, #, !, %). При этом не стоит использовать один и тот же пароль для разных учетных записей.

Чтобы защититься от фишинговых атак, ГНС рекомендует не переходить по ссылкам из неизвестных электронных писем и сообщений, не доверять пароли посторонним, не скачивать файлы из непроверенных источников, игнорировать запросы на ввод паролей в письмах и SMS, якобы отправленных от имени банков или соцсетей.

«Всегда проверяйте подлинность ссылок. Например, правильный адрес портала — https://www.e-taxes.gov.az, а фишинговый может выглядеть как https://www.e-taxes-secure.gov.az», — отметили в ведомстве.

Для безопасного использования Wi-Fi и VPN-соединений ГНС советует активировать протокол безопасности WPA3 или WPA2, особенно в общественных сетях (кафе, аэропорты).

«Всегда используйте надежный VPN и сайты только с протоколом HTTPS (не http://). Установите лицензионный антивирус и файрвол, регулярно обновляйте их. Удалите с компьютера неизвестные программы и расширения.

В интернет-браузерах и на устройствах рекомендуется отключить автоматический вход на портал (функцию «remember me»), выходить из системы после использования (особенно на общественных компьютерах), удалять сохраненные пароли или использовать «менеджеры паролей». Регулярно обновляйте ПО (Android, iOS, Windows, macOS), не скачивайте программы из неизвестных источников. При утечке данных выйдите из системы на всех устройствах и немедленно смените учетные данные», — говорится в сообщении.

В ГНС также напомнили, что для изменения кода пользователя, пароля и шифра в Интернет-налоговом управлении необходимо нажать кнопку «Вход», ввести текущие данные, выбрать раздел «E-bəyannamə, ƏDV-DH və ŞHV» и войти в систему. Далее в меню «Изменения» нужно нажать «Сменить пароль», ввести новый пароль и подтвердить его.

«Чтобы сменить ID пользователя «Asan İmza» на портале, войдите в личный кабинет, укажите номер и текущий ID, затем в разделе «Настройки» нажмите «Сменить ID пользователя Asan İmza», введите новый ID и подтвердите операцию с помощью PIN-1 кода из SMS. Изменить ID можно и через программу AsanDoc на компьютере», — добавили в ведомстве.