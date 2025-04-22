Редакция «Минвала» приглашает в команду журналистов, освещающих политику, экономику и новости, а также видеографа-монтажера и SMM-специалистов.

Мы ищем людей с креативным мышлением, умением анализировать информацию, находить эксклюзивные факты и формулировать точные и интересные тексты. Важно быстро ориентироваться в новостной повестке и работать с разными источниками.

Видеограф-монтажер должен уметь снимать и создавать динамичные видеоролики, а SMM-специалисты — продвигать контент в соцсетях, увеличивать охваты и работать с аудиторией.

Студент журфака без опыта? Научим всему!

Зарплата обсуждается на собеседовании. Резюме с пометкой «Вакансия» отправляйте на [email protected].