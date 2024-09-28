Сегодня азербайджанские школьники во второй раз установили радиосвязь с Международной космической станцией.
Инициаторами выступили Космическое агентство Азербайджанской Республики (“Азеркосмос”) и Общественное объединение “Общество радиолюбителей Азербайджана”, сообщает Report.
Событие приурочено ко Всемирной неделе космоса, которая пройдет в Баку в начале октября.
Главной ее целью было пробудить у школьников интерес к космосу. На вопросы школьников отвечали космонавты из Италии, которые находятся на борту Международной космической станции.