Сегодня азербайджанские школьники во второй раз установили радиосвязь с Международной космической станцией.

Инициаторами выступили Космическое агентство Азербайджанской Республики (“Азеркосмос”) и Общественное объединение “Общество радиолюбителей Азербайджана”, сообщает Report.

Событие приурочено ко Всемирной неделе космоса, которая пройдет в Баку в начале октября.

Главной ее целью было пробудить у школьников интерес к космосу. На вопросы школьников отвечали космонавты из Италии, которые находятся на борту Международной космической станции.