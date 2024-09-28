Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с германской коллегой Анналеной Бербок на полях 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Как сообщает азербайджанское дипведомство, на встрече обсуждались двусторонние отношения между Азербайджаном и Германией, а также текущая ситуация в регионе в постконфликтный период.

Байрамов также подробно информировал Бербок о подготовке к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которую проводит Азербайджан.

Говоря о ситуации в регионе, министр отметил восстановительные и реконструкционные работы на освобожденных территориях, а также процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Он подчеркнул, что продолжающиеся территориальные претензии Армении и ее стремительное вооружение представляют угрозу для мирного процесса.

Кроме того, на встрече состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.