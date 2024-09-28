Главы МИД России, Ирана и Турции Сергей Лавров, Аббас Арагчи и Хакан Фидан осудили произвольные авиаудары Израиля по Сирии, назвав их грубым нарушением норм международного права. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД РФ по итогам встречи министров в астанинском формате по Сирии на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Министры констатировали дестабилизирующее влияние обострения палестино-израильского конфликта и обстановки в Ливане на ситуацию в САР и осудили осуществляемые Израилем произвольные авиаудары по сирийской территории, являющиеся грубым нарушением норм международного права», — указали в дипведомстве.

Отмечается, что стороны подчеркнули необходимость наращивания внешней поддержки Сирии в интересах ее постконфликтного восстановления и активизации возвращения сирийских беженцев на родину. Также акцентирована негативная роль действующих в отношении Дамаска односторонних санкций.

Главы МИД также подтвердили намерение организовать 22-ю международную встречу по Сирии в координации с властями Казахстана, отметив, что она должна быть проведена в удобные для всех сторон сроки.

«Подтвержден настрой на продолжение совместных усилий стран — гарантов астанинского процесса по содействию комплексному урегулированию в САР на основе уважения ее суверенитета, единства и территориальной целостности. Главы внешнеполитических ведомств провели обстоятельный обмен мнениями о развитии ситуации в Сирийской Арабской Республике и вокруг нее с акцентом на задачи долгосрочной нормализации в этой стране», — говорится в сообщении российского МИДа.