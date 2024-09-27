Американец просит Россию о политическом убежище

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Гражданин США Джозеф Татер, обвиняемый в России в нападении на полицейского, заявил в суде, что приехал в Российскую Федерацию за политическим убежищем.

По его словам, в США его преследует ЦРУ. Об этом сообщает РИА Новости.

«ЦРУ преследовало меня на протяжении 18 лет, арестовывали меня. В прошлом году они убили мою мать. Я хочу остаться в России, получить убежище, иначе я погибну», — заявил он в ходе заседания в Мосгорсуде.

По данным следствия, в ночь на 12 августа американца доставили в столичный отдел полиции за хулиганство. Гражданин США отказывался предоставлять документы и применил насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов.