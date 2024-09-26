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Стало известно, что вошло в новый пакет военной помощи США Украине (список)

Стало известно, что вошло в новый пакет военной помощи США Украине (список)

Соединенные Штаты Америки передадут Украине вооружение стоимостью 2,4 млрд долларов. Оно вошло в новый пакет военной помощи. Об этом сообщают пресс-служба Пентагона и пресс-служба Белого дома.

Как отметили в Пентагоне, пакет позволит предоставить Украине дополнительную противовоздушную оборону, беспилотники и боеприпасами класса «воздух-земля», а также укрепит оборонную промышленную базу Украины и поддержит ее потребности в обслуживании и поддержании.

Вооружение передадут Украине в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины (USAI). Это означает, что оружие будут закупать у промышленности, а не предоставлять из американских запасов.

В новый пакет на 2,4 млрд долларов вошли:

боеприпасы и поддержка для украинских систем ПВО;
боеприпасы класса «воздух-земля»;
беспилотники и компоненты для поддержки украинского производства беспилотников;
оборудование для борьбы с беспилотниками;
беспилотные надводные судна;;
оборудование защищенной связи;
оборудование и материальные средства для поддержки украинского производства боеприпасов;
запасные части, техническое обслуживание и поддержка, а также другое вспомогательное оборудование.

Это двадцать первый пакет в рамках инициативы USAI для Украины от США.

«Соединенные Штаты будут продолжать работать вместе с около 50 союзниками и партнерами в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины и связанных с ней коалиций, чтобы обеспечить поддержку, необходимую Украине для победы в войне», – заверили в Минобороны США.

При этом, помимо пакета, президент США Джо Байден издал указ о выделении 5,55 млрд долларов на помощь Украине из американских запасов.

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