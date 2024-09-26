Баку и Ереван приложат дополнительные усилия для заключения мира

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Азербайджан и Армения договорились приложить дополнительные усилия для заключения мирного соглашения.

Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана по итогам встречи министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, состоявшейся в Нью-Йорке в рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе и с участием госсекретаря США Энтони Блинкена.

«Стороны договорились приложить дополнительные усилия для заключения Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений в кратчайшие сроки. Азербайджан и Армения выразили благодарность госсекретарю за организацию встречи», – говорится в сообщении.