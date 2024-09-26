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Блинкен высказался о ядерных угрозах Путина

Блинкен высказался о ядерных угрозах Путина

Угрозы ядерным оружием со стороны российского лидера Владимира Путина «безответственны». Миру необходимо большее разоружение. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью MSNBC.

Блинкен осудил заявление Путина в адрес Запада о ядерном оружии как «безответственное» и «несвоевременное». В частности, он напомнил, что в мире многие «бряцали ядерной саблей».

«Я думаю, что многие в мире четко говорили об этом, когда он лязгал ядерной саблей – в том числе и Китай в прошлом. Поэтому я бы просто призывал сделать это сейчас, когда мир собрался… чтобы поговорить о необходимости большего разоружения и нераспространение», – сказал он.

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