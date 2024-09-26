«Карабах» проиграл «Тоттенхэму» (фото, видео) |
Сегодня в Азербайджане отмечается День памяти |
Стало известно, что вошло в новый пакет военной помощи США Украине (список) |
Байрамов встретился с Байденом (фото) |
Баку и Ереван приложат дополнительные усилия для заключения мира |
Президент Алиев обнародовал публикацию в связи с Днем памяти |
Блинкен высказался о ядерных угрозах Путина |
Армяне открыли огонь в направлении Нахчывана |
Байрамов и Мирзоян провели встречу в Нью-Йорке (фото, видео) |
Главное Экономика

Азербайджан и Сербия обсудили переход к использованию экологически чистой энергии (фото)

Азербайджан и Сербия обсудили переход к использованию экологически чистой энергии (фото)

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов встретился с заместителем премьер-министра и министром охраны окружающей среды Сербии Иреной Вуйович.

Как сообщает Министерство энергетики Азербайджана, на встрече обсуждались вопросы сокращения выбросов углерода и перехода к зеленой энергии, а также двустороннее сотрудничество в рамках COP29.

В ходе встречи стороны обсудили возможное присоединение Сербии к глобальным инициативам, выдвинутым азербайджанской стороной, в частности, зеленому энергетическому коридору «Каспий – Черное море – Европа».

Упоминалось о недавно подписанном соглашении о сотрудничестве в области охраны окружающей среды между Азербайджаном и Сербией. Было заявлено, что сотрудничество с Сербией в области «зеленой энергии» внесет вклад в развитие энергетического перехода и достижение климатических целей.

Было также отмечено, что дружеские и партнерские отношения между главами двух государств способствуют развитию двусторонних связей во всех сферах, включая энергетический сектор. Стороны высоко оценили текущее состояние энергетического сотрудничества между странами.

Теги:
Из этой рубрики
Набиуллина допустила рост ключевой ставки в России
Экономика

Набиуллина допустила рост ключевой ставки в России

2024/09/26, 23:49
Азербайджан и Сербия обсудили переход к использованию экологически чистой энергии (фото)
Экономика

Азербайджан и Сербия обсудили переход к использованию экологически чистой энергии (фото)

2024/09/26, 20:01
Сербия подписала с Азербайджаном контракт на закупку дополнительных объемов газа
Экономика

Сербия подписала с Азербайджаном контракт на закупку дополнительных объемов газа

2024/09/26, 16:39
Азербайджан выдвинул условия иностранным нефтяным компаниям
Экономика

Азербайджан выдвинул условия иностранным нефтяным компаниям

2024/09/26, 15:41
Алиев: Темпы экономического развития Азербайджана превышают показатели многих стран
Экономика

Алиев: Темпы экономического развития Азербайджана превышают показатели многих стран

2024/09/26, 15:26
Ильхам Алиев провел совещание с экономическим блоком правительства
Экономика

Ильхам Алиев провел совещание с экономическим блоком правительства

2024/09/26, 14:37
ЕБРР улучшил прогноз экономического роста Азербайджана
Экономика

ЕБРР улучшил прогноз экономического роста Азербайджана

2024/09/26, 11:44
У ASELSAN большие планы в Азербайджане
Экономика

У ASELSAN большие планы в Азербайджане

2024/09/26, 00:44
Помощник Блинкена: Мы довольны ролью Азербайджана в качестве поставщика энергии
Экономика

Помощник Блинкена: Мы довольны ролью Азербайджана в качестве поставщика энергии

2024/09/25, 22:39