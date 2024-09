Азербайджан и Сербия обсудили переход к использованию экологически чистой энергии (фото)

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов встретился с заместителем премьер-министра и министром охраны окружающей среды Сербии Иреной Вуйович.

Как сообщает Министерство энергетики Азербайджана, на встрече обсуждались вопросы сокращения выбросов углерода и перехода к зеленой энергии, а также двустороннее сотрудничество в рамках COP29.

В ходе встречи стороны обсудили возможное присоединение Сербии к глобальным инициативам, выдвинутым азербайджанской стороной, в частности, зеленому энергетическому коридору «Каспий – Черное море – Европа».

Упоминалось о недавно подписанном соглашении о сотрудничестве в области охраны окружающей среды между Азербайджаном и Сербией. Было заявлено, что сотрудничество с Сербией в области «зеленой энергии» внесет вклад в развитие энергетического перехода и достижение климатических целей.

Было также отмечено, что дружеские и партнерские отношения между главами двух государств способствуют развитию двусторонних связей во всех сферах, включая энергетический сектор. Стороны высоко оценили текущее состояние энергетического сотрудничества между странами.

At a meeting with Deputy Prime Minister and Minister of Environmental Protection of #Serbia Irena Vujovic, we discussed matters on #GreenEnergyTransition, carbon emission reduction and cooperation within the #COP29. We spoke about the initiatives of the COP29 presidency, which… pic.twitter.com/vVcXTewLdn

— Parviz Shahbazov (@ParvizShahbazov) September 26, 2024