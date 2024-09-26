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США предоставят Армении еще $20,6 млн

США предоставят Армении еще $20,6 млн

Посольство США в Ереване сообщило, что на мероприятии USAID «Демократия обеспечивает» госсекретарь Энтони Блинкен и администратор USAID Саманта Пауэр собрали лидеров для увеличения поддержки Армении и других стран, «переживающих демократические процессы».

USAID и Госдепартамент объявили о выделении Армении $20 млн на кибербезопасность, пограничную и энергетическую безопасность, а также на повышение «устойчивости к угрозам». Дополнительно выделено $600 тыс. в рамках инициативы ProInfo. Это финансирование дополняет $11,9 млн, объявленных в июле 2024 года.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил «демократический прогресс страны и приветствовал новые инвестиции».

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