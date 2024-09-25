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Маск прокомментировал слухи о романе с премьер-министром Италии

Маск прокомментировал слухи о романе с премьер-министром Италии

Американский бизнесмен Илон Маск не состоит в романтических отношениях с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Об этом заявил сам предприниматель в соцсети X.

«Я был там (в Италии) со своей мамой», — уточнил он.

Так Маск прокомментировал слухи, распространенные после публикации его фотографии с итальянским премьером. Снимок был сделан на гала-ужине в рамках недели высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. На изображении видно, как Маск и Мелони улыбаются друг другу. «Это любовь?», — написало издание New York Post.

Как пишет Politico, Маск назвал Мелони человеком, «который внутри еще красивее, чем снаружи». Так предприниматель высказался по случаю вручения Мелони премии Global Citizens Award.

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