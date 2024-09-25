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Рафиев: Потепление отношений США-Китай позволяет надеяться на положительный исход COP29

Рафиев: Потепление отношений США-Китай позволяет надеяться на положительный исход COP29

Потепление отношений между США и Китаем позволяет надеяться на положительный исход COP29 в Азербайджане.

Об этом заявил главный переговорщик СОР29 Ялчин Рафиев в эксклюзивном интервью AFP.

По его словам, в последнее время наметился прогресс в преодолении разногласий между двумя крупнейшими экономиками мира – США и Китаем – которые часто позиционируют себя как лидеры глобального Севера и Юга на международных переговорах. Он отметил, что сближение позиций США и Китая по вопросу климатического финансирования повышает шансы на прорыв на предстоящем саммите в Баку.

«Между позициями США и Китая существовал очень широкий разрыв. Сейчас этот разрыв сужается, и мы видим заметный прогресс. Это дает нам понимание, что мы можем надеяться на положительный исход COP29», – сказал он.

Рафиев отметил, что Азербайджан призывает к глобальному перемирию ради успеха Конференции COP29.

Напомним, что более десяти лет назад богатые страны, включая США, Евросоюз, Японию и другие, обязались ежегодно выделять развивающимся странам 100 млрд долларов на борьбу с изменением климата. Однако эта цель была достигнута впервые только в 2022 году, причем большая часть средств поступила в виде кредитов под высокие проценты, что вызвало резкую критику и обвинения в невыполнении обещаний. Индия призвала увеличить финансирование до 1 трлн долларов в год.

Развитые страны считают такие цифры нереалистичными и теперь выступают за то, чтобы богатые нефтью государства Персидского залива и Китай разделили финансовое бремя. Они утверждают, что первоначальный список стран-доноров основан на устаревших уровнях развития 1990-х годов.

Рафиев подчеркнул, что успех COP29 возможен в случае достижения консенсуса по окончательной сумме финансирования. При этом он воздержался от комментариев по поводу призыва глобального Севера расширить круг доноров, подчеркнув необходимость нейтралитета принимающей страны.

При этом Азербайджан, по его словам, сделает все возможное, чтобы обнародовать свою новую климатическую стратегию до саммита в Баку, и координирует свои действия с Бразилией и ОАЭ – следующим и предыдущим организаторами COP.

Рафиев отверг предположения о том, что зависимость от добычи ископаемого топлива делает Азербайджан неподходящим местом для проведения климатического саммита.

«Наши доходы от ископаемого топлива были инвестированы в благосостояние нашего народа, – сказал он, добавив, что теперь Азербайджан твердо сосредоточен на более экологичном будущем.

Страна подписала глобальное обязательство по сокращению выбросов метана – мощного парникового газа длительного действия, и обязалась увеличить долю возобновляемых источников энергии в своем энергобалансе до 30% к 2030 году.

«Проведение конференции вдохновило нас ускорить наш энергетический переход и укрепить нашу климатическую устойчивость», – отметил Рафиев.

Азербайджан призвал к глобальному перемирию в конфликтах на время саммита, указав на исследования, которые приписывают военной деятельности почти 6% мировых выбросов парниковых газов.

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Азербайджан привержен сокращению выбросов метана
COP29

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