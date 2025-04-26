Председательство COP29 нацелено не столько на повышение эффективности Конференции сторон, сколько на сохранение самого процесса.

С данным заявлением выступил заместитель главы МИД Азербайджана, главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев на конференции в Ханкенди.

Он отметил, что на фоне внешних вызовов крайне важно сохранить преемственность процесса. Говоря о финансовых вопросах, Рафиев заявил, что мир в этом вопросе делится на развитые и развивающиеся страны. При этом, по его словам, финансирование является ключевым элементом для достижения климатических целей.

«Без финансирования климатических переговоров, на международной климатической арене, в климатическом сообществе вы не сможете достичь своих климатических амбиций, сократить выбросы, адаптироваться к меняющемуся климату и адаптировать свою инфраструктуру к меняющимся реалиям», — говорится в его заявлении.

Рафиев указал на то, что на помощь развивающимся странам в реагировании на климатические изменения ежегодно было предусмотрено выделять 100 млрд долларов США, а на COP29 в Баку достигнуто соглашение об увеличении этой суммы до 300 млрд долларов к 2035 году.