Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал немедленно запретить ароматизаторы в табачных изделиях для защиты молодежи от зависимости.

Его слова приводит ТАСС.

«Ароматизаторы подпитывают новую волну зависимости и должны быть запрещены», — заявил Гебрейесус.

По его словам, ароматизаторы «сводят на нет десятилетия прогресса в борьбе против табака». Глава ВОЗ отметил, что они маскируют резкий вкус табачных и никотиновых изделий и превращают токсичные продукты в приманку для молодежи.

По данным ВОЗ, продажа ароматизированного табака запрещена более чем в 50 странах мира, электронных сигарет — более чем в 40.