Специальный представитель Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что администрация Трампа готова пойти на компромисс с Москвой и прекратить дальнейшее расширение НАТО на восток.

В интервью ABC News Келлог подчеркнул, что вступление Украины в Альянс не стоит на повестке:

«Для нас вступление Украины в НАТО — не обсуждается. Мы — не единственная страна, которая так считает. Я могу назвать вам как минимум четыре страны в НАТО, которые тоже сомневаются. А ведь нужно согласие всех 32 стран, чтобы кто-то мог вступить», — пояснил он.

По словам Келлога, вопрос нерасширения Альянса является одним из ключевых для Москвы:

«Они поднимают эту тему — не только по Украине, но и по Грузии, Молдове. Мы говорим: “Окей, всеобъемлюще — мы можем прекратить расширение НАТО к вашим границам”. Это вопрос их безопасности».