Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль полагает, что война в Украине, вероятно, будет урегулирована путем переговоров.

«С моей точки зрения, с самого начала было ясно, что эта война, скорее всего, закончится путем переговоров. Потому что верно одно: полного поражения в смысле капитуляции ядерной России ожидать не приходилось. В этом отношении мы теперь стали немного честнее сами с собой», — заявил Вадефуль в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

Отвечая на вопрос о том, «находится ли Германия в состоянии гибридной войны с Россией», глава МИД ФРГ отметил, что «избегал бы термина «война».

«Но мы больше не находимся в явной мирной ситуации. Нам нужно найти новые способы решения этой проблемы. Это также означает, что нам следует внимательно изучить правовую основу», — подчеркнул он.