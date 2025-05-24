Делегация во главе с заместителем главы МИД Азербайджана, главным переговорщиком COP29 Ялчином Рафиевым посетила с визитом Мексику. Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

В рамках визита состоялись встречи с заместителем министра по многосторонним отношениям и вопросам прав человека МИД Мексики Энрике Очоа Мартинесом, главным переговорщиком этой страны по климатическим вопросам Камилой Зепедой. Обсуждения также были проведены в Мексиканском совете по международным отношениям (COMEXI), который является одним из влиятельных аналитических центров страны.

На встрече с замминистра Мартинесом была озвучена удовлетворенность эффективным сотрудничеством между Азербайджаном и Мексикой в рамках международных организаций и других многосторонних платформ. Я.Рафиев подробно проинформировал своего мексиканского коллегу о внешнеполитических приоритетах Азербайджана, шагах, предпринимаемых для нормализации отношений между Баку и Ереваном, а также о предстоящих мероприятиях, которые будут проведены по инициативе и под председательством Азербайджана на многосторонних платформах.

Стороны при этом обсудили вопросы сотрудничества в области борьбы с изменением климата и в этом контексте обменялись мнениями о председательстве Азербайджана на COP29.

На встрече с главным переговорщиком Мексики по климатическим вопросам Камилой Зепедой были подчеркнуты исторические достижения Азербайджана в рамках председательства на COP29, и в этой связи было высоко оценено успешное председательство Азербайджана.

В ходе встречи в Мексиканском совете по международным отношениям (COMEXI) состоялся обмен мнениями о возрастающей роли Азербайджана в регионе и его многовекторной внешней политике в контексте новых реалий, сформировавшихся на Южном Кавказе в результате 44-дневной Отечественной войны 2020 года, а также об инициативах и деятельности азербайджанской стороны в рамках международных организаций.

Председательство Азербайджана на COP29, содержание проведенных переговоров и достигнутые результаты получили высокую оценку.