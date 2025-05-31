США изучают опыт ведения боевых действий в Украине и меняют свой подход к системе закупок вооружений. Так заявил американский министр обороны Пит Хегсет, выступая на сингапурском форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла». Трансляция велась на сайте Пентагона.

«Как и многие из вас, мы на примере украинской войны поняли, что характер ведения боевых действий быстро меняется. Мы больше не можем позволить себе осуществлять оборонные закупки так, как это делалось в прошлом. Теперь невозможно проводить месяцы и годы в ожидании безупречных систем, которые поступят на вооружение с опозданием и перерасходом бюджета», — сказал он.

Шеф Пентагона добавил, что США работают над «оперативным внедрением новейших технологий, поскольку это даст им возможность лучше сдерживать врагов».