Соединенные Штаты могут оказать давление на Украину, чтобы она приняла участие в переговорах 2 июня в Стамбуле, даже если Москва предварительно не предоставит меморандум, который требует Киев. Об этом написала газета The Washington Post (WP).

Издание отметило, что у Украины «мало места для маневра» из-за зависимости бывшей советской республики от военной и разведывательной помощи американской стороны.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что руководитель отечественного внешнеполитического ведомства Сергей Лавров проинформировал главу Государственного департамента Марко Рубио о подготовке второго раунда переговоров с Киевом.