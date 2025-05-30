Президент Украины Владимир Зеленский встретился с сенаторами США Линдси Грэмоми Ричардом Блюменталем, которые являются авторами закона о санкциях против России.

Об этом украинский лидер написал в своем Telegram-канале.

«Дополнительное давление [на Россию] требуется. И я благодарен за инициативу – двухпартийный законопроект о санкциях, который поддерживают уже 82 сенатора», — написал Зеленский.

Он также заявил, что это поможет принудить Россию к миру. Кроме того, Зеленский заявил, что вовлеченность Америки может гарантировать мир.

Документ предусматривает 500% тарифы для стран, покупающих у России энергоносители. Сенаторы обещают вынести его на рассмотрение уже на следующей неделе, если Москва продолжит игнорировать переговоры.

