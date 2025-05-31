Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован и шокирован действиями России.

«Я был шокирован тем, что ракеты запускаются по городам, например, по Киеву во время того, как мы ведем переговоры. Это очень удивляет меня. И это разочаровывает. 5 тысяч человек были убиты. Большинство из них военные, но и мирные жители тоже», — заявил Трамп, разговаривая с репортерами в Белом доме во время проводов с государственной службы миллиардера Илона Маска.

Трампа спросили, видит он в президенте РФ «хорошего или плохого парня».

«Я знаю его очень хорошо, и мне пришлось пройти через многое вместе с ним», — ответил американский лидер.

Он также отметил, что «не только Путин, но и Зеленский очень упрямый».