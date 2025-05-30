Американский Верховный суд разрешил администрации президента США Дональда Трампа отказать в правовом статусе более 500 тыс. иммигрантов из Венесуэлы, Гаити, Кубы и Никарагуа, который позволял им законно находиться на территории Соединенных Штатов.

Верховный суд удовлетворил ходатайство исполнительной власти об отмене соответствующей программы, которая была запущена администрацией 46-го президента США Джо Байдена.

Ранее суды низшей инстанции отклонили попытку Вашингтона отменить соответствующий легальный статус, предоставленный 532 тыс. мигрантов из четырех латиноамериканских стран.