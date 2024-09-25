Баку: Нет региона под названием «Нагорный Карабах»

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Год назад Азербайджан положил конец незаконному военному присутствию Армении в Карабахском регионе и существованию сепаратистского режима. Региона или образования под названием «Нагорный Карабах» не существует.

Об этом сказал начальник Управления пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде в ответе МИД Германии на платформе «X».

Представитель МИД отметил, что конфликт начался 30 лет назад в результате военной агрессии Армении и проведения ею этнических чисток азербайджанцев.

Айхан Гаджизаде подчеркнул, что конфликт завершился после того, как Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и суверенитет.

Он добавил, что покинуть регион было желанием жителей армянского происхождения, в то время как азербайджанская сторона отговаривала их от этого.

«Да, сейчас время мира, и я надеюсь, что Армения ответит на добрую волю Азербайджана, откажется от претензий на территории соседних государств не только на словах, но и на деле», – говорится в публикации.