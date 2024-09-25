Эльнур Мамедов на встрече глав МИД G20 (фото) |
США предоставят Украине военную помощь на более чем $8 млрд |
Помощник Блинкена: Мы довольны ролью Азербайджана в качестве поставщика энергии |
США с нетерпением ожидают результатов COP29 |
Азербайджанцам не рекомендуется посещать районы, близкие к границе Израиля с Ливаном |
Азербайджан завершает модернизацию Су-25 |
Баку: Нет региона под названием «Нагорный Карабах» |
Хаменеи: Этот ущерб неспособен поставить «Хезболлах» на колени |
Пезешкиан объяснил, почему Иран не ударяет по Израилю |
Главное Мир

Украина нашла «идеального посредника» в переговорах с Россией

Украина нашла «идеального посредника» в переговорах с Россией

Украина выбрала премьер-министра Индии Нарендру Моди в качестве потенциального посредника для мирных переговоров с Россией, сообщает Politico.

Высокопоставленный украинский чиновник подтвердил, что Киев возлагает большие надежды на Индию. По его словам, во время летних переговоров Моди дал понять, что Украине придется пойти на компромиссы, но любые предложения о мире не должны включать передачу территорий России.

Несмотря на то, что Индия воздерживается от осуждения российского вторжения, она поддерживает уважение суверенитета и территориальной целостности и выступает за прекращение войны. Среди других возможных кандидатов на роль посредника Индия остается единственным реальным вариантом.

Как отмечает Politico, Швейцария и Австрия поддержали санкции ЕС против России, отношения США и России напряжены, а попытки Саудовской Аравии и Китая выступить миротворцами не увенчались успехом.

Теги:
Из этой рубрики
ВОЗ публикует чудовищную статистику смертности от змеиных укусов
Мир

ВОЗ публикует чудовищную статистику смертности от змеиных укусов

2024/09/26, 01:00
Маск прокомментировал слухи о романе с премьер-министром Италии
Мир

Маск прокомментировал слухи о романе с премьер-министром Италии

2024/09/25, 21:53
Дуров поселился в люксовом парижском отеле
Мир

Дуров поселился в люксовом парижском отеле

2024/09/25, 20:55
Турция предоставила Ливану партию гумпомощи (видео)
Мир

Турция предоставила Ливану партию гумпомощи (видео)

2024/09/25, 18:55
Хаменеи: Этот ущерб неспособен поставить "Хезболлах" на колени
Мир

Хаменеи: Этот ущерб неспособен поставить «Хезболлах» на колени

2024/09/25, 18:00
23 тысячи беженцев из Ливана пересекли границу с Сирией за двое суток
Мир

23 тысячи беженцев из Ливана пересекли границу с Сирией за двое суток

2024/09/25, 17:56
Израиль стягивает дополнительные войска к границе с Ливаном
Мир

Израиль стягивает дополнительные войска к границе с Ливаном

2024/09/25, 17:29
Украина нашла «идеального посредника» в переговорах с Россией
Мир

Украина нашла «идеального посредника» в переговорах с Россией

2024/09/25, 17:17
Турецкий певец умер во время выступления
Мир

Турецкий певец умер во время выступления

2024/09/25, 17:10