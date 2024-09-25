Украина нашла «идеального посредника» в переговорах с Россией

733 Просмотров

Украина выбрала премьер-министра Индии Нарендру Моди в качестве потенциального посредника для мирных переговоров с Россией, сообщает Politico.

Высокопоставленный украинский чиновник подтвердил, что Киев возлагает большие надежды на Индию. По его словам, во время летних переговоров Моди дал понять, что Украине придется пойти на компромиссы, но любые предложения о мире не должны включать передачу территорий России.

Несмотря на то, что Индия воздерживается от осуждения российского вторжения, она поддерживает уважение суверенитета и территориальной целостности и выступает за прекращение войны. Среди других возможных кандидатов на роль посредника Индия остается единственным реальным вариантом.

Как отмечает Politico, Швейцария и Австрия поддержали санкции ЕС против России, отношения США и России напряжены, а попытки Саудовской Аравии и Китая выступить миротворцами не увенчались успехом.