Марков – «Минвалу»: МГ ОБСЕ превратилась в зомби-мертвеца, который бродит по политической сцене и пугает живых

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Заявления президента Алиева о том, что вооружение Армении представляет угрозу, услышат во всех западных столицах, но проводить антиазербайджанскую кампанию не прекратят, а даже могут усилить.

Такое мнение в беседе с Minval.az высказал российский политолог Сергей Марков, комментируя выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на первом заседании Милли Меджлиса VII созыва, в котором глава государства сделал акцент на теме безопасности и усиления военной мощи страны, а также затронул антиазербайджанскую кампанию Запада в отношении страны.

«Заявления президента Алиева о том, что вооружение Армении представляет угрозу, без сомнения, услышат во всех западных столицах и во всех странах, которые являются друзьями Азербайджана, и во всех странах-союзницах Армении. Услышат, потому что знают, что у Азербайджана слова не расходятся с делом, что президент Ильхам Алиев очень осторожный, спокойный, дипломатичный, но жёсткий и решительный политик, готовый отстаивать интересы своей страны с учётом всех вариантов действий, в том числе и жёстких военных», — сказал эксперт, подчеркнув, что последние требования Азербайджана к Армении освободить оккупированные азербайджанские территории, включая Карабах и другие регионы, Баку реализовал сам в рамках военной операции.

«Поэтому эти слова очень даже услышат, и в какой-то мере даже союзники Армении испугаются, а друзья Азербайджана выразят ему поддержку в его законных требованиях к Армении», — добавил он.

По словам политолога, Запад услышит президента Азербайджана и продолжит свою клеветническую кампанию, даже может быть усилит её, «поскольку таким образом они хотели бы оказать давление на Азербайджан и попытаться манипулировать ситуацией».

В этой связи Марков указал, каким образом Азербайджан может усилить свои защитные функции в противостоянии с Западом: «Прежде всего системной политикой, которая включает в себя и укрепление Вооружённых сил, и укрепление экономики Азербайджана, и политической системы страны».

Политолог также отметил, что прошедшие после полного разрешения карабахской проблемы президентские и парламентские выборы в Азербайджане как раз продемонстрировали силу политической системы Азербайджана.

«Кроме того, у Баку есть возможность использовать дипломатические факторы, то есть активно взаимодействовать с теми странами, которые тоже недовольны позицией западных государств, а таких стран в мире большинство. Они недовольны разными аспектами политики западных стран, но в целом страны глобального большинства объединяет недовольство империалистической политикой Запада, посредством которой делаются попытки навязать другим государствам свою волю и несправедливые решения», — убеждён эксперт.

Марков отмечает, что примером тому может послужить тот факт, что Запад на протяжении многих лет поддерживал оккупацию Арменией Карабаха, а «сегодня поддерживает совершенно демагогическую политику Армении в отношении Карабаха и мирного договора».

Говоря о поставках Армении вооружения со стороны Запада, Марков выразил уверенность в том, что эта военная помощь подпитывает реваншистские настроения в Армении: «При этом я бы сказал, что подпитывает какую-то часть таких настроений, пытаясь переориентировать другую. Дело в том, что это движение делится на две части — одна часть, которая больше всего была представлена в силовом блоке, но при этом всё же больше ориентирована на Россию, а вторая часть, которая ориентирована на Запад и представлена Пашиняном, тоже присутствовала, но они были чуть слабее выражены».

«Теперь Запад хочет усилить эту реваншистскую составляющую своих союзников-прозападных политиков типа Пашиняна, а также переманить на свою сторону классические реваншистские силы в Армении, связанные с Робертом Кочаряном, силовиками, которые ранее были ориентированы на Россию, а теперь дезориентированы, среди которых идёт дискуссия о возможности переориентации с России на Запад», — считает политолог.

По его словам, кроме этой подпитки и политической переориентации реваншистских настроений, Запад ещё с помощью своих программ военного сотрудничества с Арменией хочет создать свой форпост: «Поэтому не исключено, что там будут открыты военные базы западных стран, хотя они могут иметь другое название, например, пункты обучения, логистические пункты и т. д. Но суть в том, что западные страны хотели бы открыть военные базы, чтобы с их помощью угрожать странам региона».

«Они хотели бы угрожать Азербайджану, чтобы навязывать свою волю, хотели бы угрожать и Грузии, поскольку проблемы с Грузией у Запада нарастают, хотели бы угрожать с территории Армении Ирану. Хотя в Иране оставляют Армению в качестве своего союзника, но с большой тревогой смотрят на этот военный разворот Еревана на Запад и одновременно на милитаризацию Армении. Ну и, конечно, они были бы не против угрожать России и Турции. Проекция военной силы на регион — одна из целей военной помощи Запада Армении», — уверен наш собеседник.

Говоря о нежелании Еревана воспринимать сложившуюся в регионе реальность, политолог сказал, что в Армении действительно не хотят мириться с итогами Второй карабахской войны и сохраняют такое фиктивное бытие карабахской проблемы: «Она была несколько десятилетий в виде оккупации Арменией 20 % территории Азербайджана, но она была полностью разрешена и сейчас не существует, поэтому совершенно законно и верно требование Азербайджана ликвидировать Минскую группу ОБСЕ».

«Эта МГ ОБСЕ превратилась в зомби-мертвеца, который бродит по политической сцене и пугает живых. Армения пытается этого зомби держать в активном состоянии для того, чтобы оказывать давление на Азербайджан, чтобы, как РА кажется, выбивать из Азербайджана те или иные уступки и для того, чтобы использовать МГ в качестве одного из каналов легитимации проникновения западных стран в регион Южного Кавказа через Армению. Это тоже очень важная с точки зрения руководства Армении функциональность МГ ОБСЕ — быть предлогом для политической и военной активности таких стран, как Франция, США, другие страны ЕС в наращивании своего влияния в Армении и на Южном Кавказе в целом», — заключил Сергей Марков.

Алла Зейдуллаева