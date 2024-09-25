Рейдерский захват Европы: Урсула и ее «овцы»

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Чего можно добиться агрессией, верностью «мировому правительству» и США, чередованием кнута с пряником и оголтелым феминизмом, не на словах, а на деле продемонстрировала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. А добиться, как оказалось, можно многого, в частности, узурпации власти в «свободной и демократичной» Европе.

Как известно, германский политик Урсула фон дер Ляйен, ставшая первой женщиной, занявшей пост председателя Европейской комиссии (ЕК), во второй раз простым большинством голосом вновь «избрана» главой ЕК. На днях она представила новую структуру Еврокомиссии – института, заправляющего в ЕС всем и вся, и уже известно, кто получил портфели еврокомиссаров и за какие «заслуги».

К 1 ноября кандидатуры еврокомиссаров предстоит утвердить Европарламенту. Сомнений в том, что личный пристрастный выбор фрау Урсулы оспорен не будет (возможно, кто-то и откроет рот «против»), нет: воля и влияние фон дер Ляйен останутся неизменными.

Почему перед Еврокомиссией трепещут?

ЕК – это главный орган исполнительной власти Евросоюза. Она разрабатывает законы и следит за тем, чтобы все страны ЕС соблюдали нормы европейского права. Штаб-квартира ЕК – в Брюсселе, а ее иностранные представительства действуют в 139 странах мира.

Однако исключительно исполнительной властью ЕК не ограничивается: ее деятельность распространяется – весьма масштабно – на законодательную сферу, хоть законопроекты рассматривают Европарламент и Совет ЕС. И в последние годы существенной корректировке последними двумя институтами они не подвергались: сплошной «одобрямс» инициативам Урсулы фон дер Ляйен – так уж она себя поставила, то есть успешно справляется с поручениями от вышестоящих инстанций, под которыми подразумеваются так называемое «мировое правительство» и его проводник – США.

Кроме того, комиссия следит за исполнением законов, которые распространяются на весь Евросоюз. Если какая-либо страна их не выполняет, ее штрафуют. Прецедент – Польша 2017 года. Но ее, в итоге, «простили». А ныне еще пара стран, гнущих свою линию и смеющих не соглашаться с политикой ЕС – они еще будут упомянуты.

А еще Еврокомиссия формирует бюджет Евросоюза, так что, несмотря на то, что его утверждают Европарламент и Совет ЕС, «веское слово» ЕК имеет решающее значение, то есть «кнут» – в ее руках.

Словом, ситуация такая: Еврокомиссия во главе с фон дер Ляйен (она – член крупнейшей в Европарламенте правоцентристской Европейской народной партии), уже отобрала 26 (по одной из каждой страны ЕС, 27-ой является сама фрау Урсула) еврокомиссаров, и 7 ее заместителей.

Скандалы, сенсации, причинно-следственные связи

«Гвоздями» последнего созыва ЕК стали две новые должности: еврокомиссара по обороне («пугалка» для Путина: ЕК твердо поддерживает Украину, и непокорных Брюсселю и Вашингтону странам – в том числе, на российской почве – карает); и еврокомиссара по вопросам здравоохранения и защите животных (для «успокоения» европейских «аутсайдеров»). То есть последний «бросовый» пост достался (за него, по неофициальной информации, никто не боролся) представителю Венгрии Оливеру Вархели («наш ответ Орбану»). Ну а первый получил экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс.

Создание по личной инициативе фон дер Ляйен поста комиссара по обороне можно считать беспрецедентным событием. Более того, она еще лоббирует и введение в структуру ЕК должности еврокомиссара по Средиземноморью. В качестве соответствующей кандидатуры она выдвинула евродепутата от Хорватии Дубравку Шуйца – в ее обязанности войдет (если должность будет утверждена) реализация нового «пакта для Средиземноморья» и «стратегии» для Ближнего Востока.

Вообще же фон дер Ляйен руководствовалась в своем выборе представителями стран, особо нетерпимых в отношении России и покорных, в том числе – поддерживающих (скорее, из конъюнктурных соображений) феминистический заскок фрау Урсулы, официально же – утверждением ею «гендерного равноправия».

Так что вторая «сенсация» в ЕК состоит в том, что председатель Еврокомиссии, все же, добилась выдвижения на политическую арену «большого количества» женщин, хоть и паритета с мужчинами-политиками – не получилось: в состав ЕК попали «всего» 40% представительниц так называемого «слабого пола» (это определение, вероятно, оскорбляет слух главы ЕК), а 60% – пола «сильного».

То есть фон дер Ляйен пришлось удовлетвориться тем, что из шести вице-президентов ЕК – женщин четыре (теперь могут возвопить мужчины – дескать, «притеснение по половому признаку», хотя в Европе и США (с экспортом в другие страны) уже не поймешь – где инь, я где – янь.

Более того, главой «грозной» внешнеполитической службы стала дама из Эстонии Кайя Каллас. А чуть менее престижной службой по расширению руководить будет представительница Словении Марта Кос.

А вот Францию «кинули» – интриги на высшем европейском «демократичном» уровне – в полной своей красе. Вышел скандал, с которым президенту Макрону пришлось, мягко говоря, смириться. На пост еврокомиссара месье Эммануэль лоббировал кандидатуру Тьерри Бретона, сильно не ладившего с фон дер Ляйен. Бретон обнародовал тот факт, что глава Еврокомиссии «пообещала Парижу более влиятельный портфель, если президент Макрон сменит кандидата на более лояльного».

Что последний и сделал – предложил уходящего вскоре главу МИД Франции Стефана Сежурне: он получил портфель ответственного за промышленную стратегию и единый рынок. Париж надеялся на более солидный куш, однако – пролетел: Урсула фон дер Ляйен переиграла Эммануэля Макрона – вот вам и «слабый пол».

Карающий меч

По данным Bloomberg, Европейская комиссия готовится к судебному разбирательству в ответ на решение премьер-министра Словакии Роберта Фицо упразднить специальную прокуратуру, ответственную за расследование коррупции. Речь идет о введении санкций против Словакии, апробированных ранее на примере Венгрии.

То есть, Еврокомиссия может заморозить обещанные Словакии 13 млрд евро – в наказание за «игнорирование» этой страной законодательства ЕС и «ущемление его финансовых интересов». Это, естественно, будет большим ударом по Словакии, которую ЕС поддерживает финансово.

По сути же, и Словакию, и Венгрию наказывают за ее позицию не выделения Украине пакета помощи в размере 50 млрд евро; за желание знать, на что тратятся в их странах деньги, выделяемые местным НПО в качестве «иностранной помощи; за «длинный язык» главы венгерского МИД Петера Сийярто, заявившего, что Евросоюз торгует с Россией тайно; за то, что Будапешт не прибегает к подобным ухищрениям, не лжет и не скрывает свои экономические связи с РФ, поскольку не считает их постыдными.

В результате Европейская комиссия навесила на Венгрию штрафы за нарушение законодательства ЕС, касающегося миграционной политики. И каждый день «невыполнения» облагается штрафом в размере 200 млн евро. А если Венгрия и впредь будет проводить собственную политику, ежедневный штраф возрастет до 1 млн евро!

Ну и т.д. Таким образом, понятно, почему Еврокомиссия распоряжается на всем пространстве ЕС и за его пределами, грозя карами – политическими, финансовыми и прочими всем, кто выходит из ее подчинения. Речь, в том числе, о государствах постсоветского пространства.

Зато она сильно якобы приваживает Украину, через которую проводит интересы Запада за счет жизней, сломанных судеб украинцев и россиян, разрухи в этой постсоветской стране – некогда житнице СССР. И оставалась бы она житницей и сегодня, без всякого СССР, если б не желание Запада поглотить соседнюю с Украиной Россию.

На днях всемогущая фрау в восьмой раз посетила Украину, сделав ей «оммаж» в виде похвалы («я поражена!») «скоростью и качеством» Киева на пути продвижения к членству в ЕС. Чего не скажешь, если «так надо»!

Но надо ли обострять российско-украинский конфликт и гробить эту «перспективную» страну ЕС (в том числе – финансово) обещанным ей фон дер Ляйнен кредитом в 35 млрд евро под залог дохода от замороженных российских активов. А накануне своего визита в Киев глава ЕК заявила, что Евросоюз также выделит Украине на восстановление энергетической инфраструктуры 160 млн евро – тоже из прибыли от российских активов. Но, по информации главы ЕК, часть суммы пойдет на оборону (сколько – не уточняется). А точнее – на закупку у Запада нового вооружения: для обогащения его военно-промышленного комплекса.

«Королева Урсула» показала, кто в Брюсселе хозяин

Данный подзаголовок взят из статьи влиятельного американского издания Politico, прямо заявляющего об узурпации Урсулой фон дер Ляйен власти в ЕС. Здесь и «невиданные доселе полномочия» фрау, ее «практически неограниченная власть над политикой ЕС» (добавим – и финансами); и «успешная работа по устранению несогласных: из первой ее команды не осталось ни одного скептика».

«Она будет контролировать все еще больше, – сказал изданию один из чиновников ЕС на условиях анонимности. – Кто вообще мог себе такое представить? … От «тяжеловесов» вроде француза Тьерри Бретона и голландца Франса Тиммерманса не осталось и следа».

Словом, поведенческая модель дер Ляйен такова: она «решает вопросы в одностороннем порядке, превышает должностные полномочия, исключает других лидеров ЕС из процесса принятия решений и общается лишь с горсткой приближенных. В результате в Брюсселе к ней приклеилось прозвище «королева Урсула».

И далее: «… она убедила французов, что даст их кандидату исключительно важный пост, если они согласятся убрать Бретона. Однако, когда она раскрыла карты, они поняли, что их надули и вручили пустой портфель. … Рассчитывать, что она изменит свой стиль и откажется от стремления к жесткому контролю, было, как минимум, наивностью», – сказал один европейский дипломат.

Но что в этом удивительного? Потому как влиятельные лидеры, занимавшие руководившие позиции в ЕС, ослабли; «Макрон потерпел крупное поражение на европейских выборах… Канцлер Германии Олаф Шольц опасается за собственное будущее, а премьер-министр Польши Дональд Туск занят внутренней политикой».

«Сухой остаток» для Европы и иных

Европейские страны – как «проурсуловские» (в том числе – вынужденно), так и антагонистичные ее диктату, лишены любой возможности отстаивания своих суверенных позиций. Однако рассчитывать на то, что некоторые из них взбрыкнутся, хоть и с тяжелыми последствиями для себя (гнев фрау), все же, стоит.

Следует также ожидать, что за срок работы нового состава ЕК узурпация власти в Евросоюзе Урсулой фон дер Ляйен (вместе с ее ближайшими воинственными соратниками) так осточертеет европейцам, что на следующих выборах в Европарламент (а далее – на этапе формирования руководящего состава ЕК) расклад сил в обоих институтах изменится. И, не исключено, – радикально.

Что касается украинского направления ЕК. Ее новый состав ясно дал понять Москве, что Брюссель и впредь будет поддерживать Киев, оказывать ему военную помощь в противостоянии с Россией. И не случайно, в этой связи, два еврокомиссара из государств Балтии, наиболее воинственной в отношении Москвы, получили в ЕК ключевые портфели – эстонка Кая Каллас отвечает теперь за внешнюю политику ЕС, а литовец Андрюс Кубилюс стал еврокомиссаром по вопросам обороны: напомним, должность эта – новая.

Впрочем, многое будет зависеть от меняющейся военно-политической конъюнктуры. Брюссель, как известно, не чурается двойных стандартов, то есть – двурушничества. Достаточно сказать, что на фоне введения драконовых санкций в отношении России, в прошлом году объемы закупок у нее газа достигли максимума за санкционный период. Украина недовольна, однако это ничего не значит – Европе «так нужно, и точка»: у нее большие проблемы с диверсификацией поставок, скорее, со стоимостью импортируемых энергоносителей.

Причем, заметим, что импорт нарастили Италия (пятикратное увеличение), Венгрия и Словакия (рост на 22%). В настоящее время доля российского трубопроводного газа в европейском импорте составляет почти 20%. А впереди – зима. Так что не будем делать «большие глаза», если поставки в ЕС увеличатся, так сказать, «через посредников».

Как видим, парад двойных стандартов нарастает, поэтому мы можем стать свидетелями и изменения риторики в отношении России, и смены «военного курса» на иной. Какой именно? – ответить сложно: пока в мире доминирует агрессия. И ЕК, во главе с «королевой Урсулой» – в ее авангарде.

Ирина Джорбенадзе