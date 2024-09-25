Пезешкиан объяснил, почему Иран не ударяет по Израилю |
Блинкен встретится с Байрамовым и Мирзояном для «заключительного этапа» мирных переговоров |
Трамп обвинил Иран в покушении на него |
Байрамов на встрече с генсеком СЕ обозначил обеспокоенность Баку предвзятым отношением ПАСЕ |
Эрдоган подарил Пашиняну свою книгу (видео) |
Азербайджанцы обратились с протестом в парламент Швейцарии |
ОЗА обвинила Харрис в дискриминации азербайджанцев |
Канаки: Действия Франции в Новой Каледонии напоминают войну в Алжире |
Украина ударила по Белгороду (видео) |
Главное Политика

Байрамов рассказал Арагчи о территориальных претензиях и милитаризации Армении

Байрамов рассказал Арагчи о территориальных претензиях и милитаризации Армении

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с иранским коллегой Сейедом Аббасом Арагчи.

Об этом сообщили в МИД Азербайджана.

На встрече было выражено мнение, что культурная и религиозная общность между Азербайджаном и Ираном является одним из ключевых факторов развития отношений между двумя странами, была подчеркнута важность регулярных контактов между соответствующими органами и официальными лицами двух стран для устойчивости двусторонних отношений.

Было отмечено, что при наличии сильной политической воли с обеих сторон в качестве основы для развития азербайджано-иранских отношений, Азербайджан полностью привержен сотрудничеству, основанному на добрососедстве, равноправии, взаимном уважении и выгоде, подчеркнута важность усилий нашей страны по продолжению и дальнейшему развитию этого сотрудничества.

Подчеркнута значимость деятельности Государственной комиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном в интенсификации сотрудничества в различных направлениях, включая экономику, торговлю, транспорт и коммуникации, а также в выявлении проектов, представляющих взаимный интерес.

Было отмечено, что 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которую будет принимать Азербайджан, создает дополнительные возможности для азербайджано-иранского сотрудничества. Противоположная сторона была подробно проинформирована о процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Было подчеркнуто, что наиболее серьезным препятствием для заключения окончательного мирного соглашения является продолжение территориальных претензий к Азербайджану в ряде правовых и политических документов Армении, прежде всего в ее конституции. Было отмечено, что стремительная милитаризация и увеличение военной поддержки Армении различными государствами на фоне продолжающихся реваншистских тенденций в этой стране наносят ущерб усилиям по установлению безопасности и стабильности в регионе. На встрече также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и многосторонним вопросам, представляющим взаимный интерес.

Теги:
Из этой рубрики
Блинкен встретится с Байрамовым и Мирзояном для «заключительного этапа» мирных переговоров
Политика

Блинкен встретится с Байрамовым и Мирзояном для «заключительного этапа» мирных переговоров

2024/09/25, 13:19
«Письмо Харрис»: жест поддержки или обманутые ожидания?
Политика

«Письмо Харрис»: жест поддержки или обманутые ожидания?

2024/09/25, 11:47
Байден вычеркнул из списка Кобахидзе
Политика

Байден вычеркнул из списка Кобахидзе

2024/09/25, 11:46
Эрдоган пообещал Зеленскому прекращение огня в Украине
Политика

Эрдоган пообещал Зеленскому прекращение огня в Украине

2024/09/25, 10:00
Байрамов рассказал Арагчи о территориальных претензиях и милитаризации Армении
Политика

Байрамов рассказал Арагчи о территориальных претензиях и милитаризации Армении

2024/09/25, 09:28
Байрамов на встрече с генсеком СЕ обозначил обеспокоенность Баку предвзятым отношением ПАСЕ
Политика

Байрамов на встрече с генсеком СЕ обозначил обеспокоенность Баку предвзятым отношением ПАСЕ

2024/09/25, 09:15
Тегеран выступает за мирное решение ситуации в Украине
Политика

Тегеран выступает за мирное решение ситуации в Украине

2024/09/25, 01:18
Пезешкиан обвинил внерегиональные страны в дестабилизации на Ближнем Востоке
Политика

Пезешкиан обвинил внерегиональные страны в дестабилизации на Ближнем Востоке

2024/09/25, 01:12
Зеленский против переговоров с Россией
Политика

Зеленский против переговоров с Россией

2024/09/25, 01:02