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Тегеран выступает за мирное решение ситуации в Украине

Тегеран выступает за мирное решение ситуации в Украине

Иран поддерживает исключительно мирное урегулирование украинского конфликта и считает диалог единственным путем выхода из кризиса. Об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан, выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Мы стремимся к [установлению] прочного мира и безопасности для народов Украины и России. Исламская Республика Иран подчеркивает неотложную необходимость прекращения военных действий в Украине. Мы поддерживаем все мирные решения и считаем диалог единственным способом разрешения этого кризиса», – подчеркнул Пезешкиан.

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