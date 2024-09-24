Пезешкиан объяснил, почему Иран не ударяет по Израилю |
Блинкен встретится с Байрамовым и Мирзояном для «заключительного этапа» мирных переговоров |
Трамп обвинил Иран в покушении на него |
Байрамов на встрече с генсеком СЕ обозначил обеспокоенность Баку предвзятым отношением ПАСЕ |
Эрдоган подарил Пашиняну свою книгу (видео) |
Азербайджанцы обратились с протестом в парламент Швейцарии |
ОЗА обвинила Харрис в дискриминации азербайджанцев |
Канаки: Действия Франции в Новой Каледонии напоминают войну в Алжире |
Украина ударила по Белгороду (видео) |
Главное Мир

Вучич заговорил о ядерной катастрофе в мировых масштабах

Вучич заговорил о ядерной катастрофе в мировых масштабах

Президент Сербии Александар Вучич обратился к мировым лидерам с предупреждением о том, что мир находится на пороге ядерной катастрофы. Об этом глава государства заявил, выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в рамках общеполитической дискуссии на 79-й сессии.

«Это кажется совершенно невероятным, но мир находится на пороге ядерной катастрофы и ядерного Холокоста», – заявил Вучич, добавив, что «мы живем в мире, в котором никто никого не слушает».

«Нам необходимо выстраивать диалог, даже когда нет согласия, необходимо восстановить подорванный авторитет ООН. Следует прекратить практику двойных стандартов», – подчеркнул сербский лидер.

Теги:
Из этой рубрики
Минобороны Британии сообщило, что потери России достигли пика
Мир

Минобороны Британии сообщило, что потери России достигли пика

2024/09/25, 13:54
Пезешкиан объяснил, почему Иран не ударяет по Израилю
Мир

Пезешкиан объяснил, почему Иран не ударяет по Израилю

2024/09/25, 13:52
Канакские лидеры обвиняют Францию в колониальных методах подавления в Новой Каледонии
Мир

Канакские лидеры обвиняют Францию в колониальных методах подавления в Новой Каледонии

2024/09/25, 11:31
Венгрия против разрешения Киеву бить вглубь России
Мир

Венгрия против разрешения Киеву бить вглубь России

2024/09/25, 11:30
Россия начала переговоры с хуситами
Мир

Россия начала переговоры с хуситами

2024/09/25, 11:12
СМИ: Грузия поставляет люксовые автомобили в Россию в обход западных санкций
Мир

СМИ: Грузия поставляет люксовые автомобили в Россию в обход западных санкций

2024/09/25, 10:50
Рейдерский захват Европы: Урсула и ее «овцы»
Мир

Рейдерский захват Европы: Урсула и ее «овцы»

2024/09/25, 10:30
Трамп обвинил Иран в покушении на него
Мир

Трамп обвинил Иран в покушении на него

2024/09/25, 09:40
Пезешкиан считает санкции Запада бесчеловечным оружием
Мир

Пезешкиан считает санкции Запада бесчеловечным оружием

2024/09/25, 01:29