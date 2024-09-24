Вучич заговорил о ядерной катастрофе в мировых масштабах

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Президент Сербии Александар Вучич обратился к мировым лидерам с предупреждением о том, что мир находится на пороге ядерной катастрофы. Об этом глава государства заявил, выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в рамках общеполитической дискуссии на 79-й сессии.

«Это кажется совершенно невероятным, но мир находится на пороге ядерной катастрофы и ядерного Холокоста», – заявил Вучич, добавив, что «мы живем в мире, в котором никто никого не слушает».

«Нам необходимо выстраивать диалог, даже когда нет согласия, необходимо восстановить подорванный авторитет ООН. Следует прекратить практику двойных стандартов», – подчеркнул сербский лидер.