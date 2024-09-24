Эрдоган поддержал территориальную целостность Украины

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Турция будет наращивать свои усилия по прекращению российско-украинской войны путем дипломатии и диалога. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке во вторник, 24 сентября.

Турецкий лидер отметил, что на третий год войны в Украине «мы все еще далеки от установления справедливого и крепкого мира».

«Поскольку гонка вооружений ускоряется, поле дипломатии постепенно сужается. Мы будем и дальше увеличивать поддержку усилий по прекращению войны путем дипломатии и диалога на основе территориальной целостности и суверенитета Украины», – сказал Эрдоган.