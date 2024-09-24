Вашингтон готов к диалогу с Москвой по ДСНВ

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США готовы к возобновлению переговоров с Россией по новому Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом говорится в заявлении координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джона Кирби.

Отвечая на вопрос о возможности возобновить переговоры, он заявил, что новый ДСНВ является важным, поскольку с ним обе страны будут в «большей безопасности». «Он (договор) сделал мир безопаснее, вот почему Соединенные Штаты хотели бы остаться в нем», — пояснил Кирби.

По этому поводу вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев заявил: «Возобновление переговоров с США по Договору о стратегических наступательных вооружениях можно приветствовать, но только при условии отказа Вашингтона от цели нанесения «стратегического поражения» России».