Канаки: Действия Франции в Новой Каледонии напоминают войну в Алжире

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С начала нынешних событий в Новой Каледонии, то есть с 13 мая текущего года, Франция возрождает в этом отдаленном регионе старый колониальный кошмар. Отношение государства к племени сент-луис, проживающему в коммуне Монт-Дор на юге острова, к сожалению, напоминает обращение с коренными народами во время Алжирской войны. Бессовестное государство делает вид, что имеет дело с 1200 преступниками, которых необходимо нейтрализовать и заставить замолчать, несмотря на непропорциональное соотношение сил.

Заслужило ли наше племя, оставившее след в своей истории, убийства троих своих детей? Этих молодых людей убили за то, что они храбро отстаивали свои политические идеалы. Эти молодые люди, имевшие в руках только охотничье ружье и камнеметные инструменты, а на ногах – простые тапочки, погибли под пулями GIGN (Национальной жандармерии Франции). Похоже, что, к нашему несчастью, расстояние в несколько тысяч километров между Новой Каледонией и Францией превратило концепцию самообороны в лицензию на убийство в Тихом океане.

Об этом говорится в заявлении канаков.

В заявлении отмечается: «Убийцы Пьера Деклерка, лидера движения за независимость, казненного в 1981 году, похоже, не испытывают угрызений совести. Поэтому мы правы, требуя объяснить мотивы задействования государством такого большого количества средств для расстрела трех молодых канаков. Что еще более тревожно, так это то, что все еще живых молодых людей нашего племени просят сдаться властям, чтобы их не постигла та же участь, что и их братьев. Всем известно, что на такой маленькой территории их могут поймать и арестовать в любой момент.

Таким образом, на острове Сент-Луис с необычайной скоростью «восстанавливается» справедливость. Однако, как сказала судья Клэр-Мари Казанова, «правосудие никогда не бывает вовремя или раньше времени, его всегда критикуют за задержку». Так почему же вдруг возникла такая спешка по юридическим вопросам нашего племени? Этот вопрос требует ответа, поскольку у нас есть сомнения в истинных мотивах государства в этом вопросе.

Единственное, что мы знаем наверняка, так это то, что этому государству ни уважение к закону, ни гибель людей не помешают выполнить свою божественную миссию.

Чтобы убедиться в этом, достаточно отследить рост количества военной техники, незаконно передвигающейся по нашим дорогам. Они словно постепенно возводят вокруг нашего племени Берлинскую стену в Тихом океане. Наши земли загнаны в блокаду, наше население голодает, нашу молодежь убивают.

Мы уже ничего не ждем от местного суда. Мы вынуждены обращаться к нему, однако его несправедливые решения защищают сильных, угнетают слабых и вводят нас в пучину непонимания.

Мы убеждены, что племя сент-луис, пусть и невольно, оказалось в центре ужасной игры, организованной государством. Здесь посредством организованной государством пропаганды жертвы представляются как палачи, тем самым предпринимаются попытки сохранить колониальный порядок.

Если нынешняя система в Сент-Луисе является «краш-тестом» притязаний государства на контроль над всей территорией, то пусть знают, что, наверное, легче подвергнуть мученической смерти целое племя, чем подавить стремление канаков к независимости».

Заявление подписали председатель Совета глав кланов Юджин Декер и член совета Йохан Вамитан.