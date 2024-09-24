Харрис пообещала поддержать армян

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Действующий вице-президент и кандидат в президенты США Камала Харрис пообещала «продолжать поддерживать Армению в ее усилиях по укреплению демократии и содействию стабильности в регионе».

В своем поздравлении по случаю Дня независимости Армении Харрис заявила, что «остается приверженной идее достижения устойчивого мира между Арменией и ее соседями, основанного на уважении суверенитета, независимости и территориальной целостности».

Она также важно добавила, что «право армян, перемещенных из Карабаха, безопасно вернуться в свои дома важно для восстановления достоинства армянского народа и стабильности в регионе».

По словам Харрис, Армения и ее народ обладают «богатой историей, которая вдохновляет стремиться к свободе и справедливости». «Я остаюсь приверженной углублению связей между нашими народами и укреплению партнерства, которое поддерживает наши общие ценности и стремления», — добавила она.