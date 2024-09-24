Эрдоган настаивает на признании Палестины и ТРСК

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Президент Турции призвал к незамедлительному признанию палестинского государства все страны-члены ООН, которые до сих пор этого не сделали. Об этом глава государства сказал в ходе выступления на 79-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке. Его слова приводит «Анадолу».

Глава государства констатировал, что последние годы ООН неадекватно осуществляла свою основополагающую миссию и все больше превращается в нефункциональную, громоздкую и инертную структуру.

Президент Эрдоган также вновь призывал международное сообщество признать Турецкую Республику Северного Кипра и установить с ней дипломатические, политические и экономические отношения.