Эрдоган: Почему вы не можете остановить Нетаньяху (видео)

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с трибуны ООН обратился к мировому сообществу в связи с агрессией Израиля.

«Почему вы не можете остановить Нетаньяху и его сеть», — заявил он.

«Единственная причина агрессии Израиля против Палестины — поддержка небольшого количества отдельных стран. Страны, которые могут повлиять на Израиль, являются сообщниками», – добавил он.

Он отметил, что первопричина израильско-палестинского конфликта — оккупация палестинских территорий.

«Необходимо создание Палестинского государства, с этим нельзя медлить», – сказал турецкий лидер.

Нетаньяху необходимо остановить, как в свое время остановили Гитлера, заявил Эрдоган.

«Точно так же, как 70 лет назад альянс человечества остановил Гитлера, сейчас такими же общими усилиями он должен остановить Нетаньяху и его банду убийц. Мы считаем, что в нынешних условиях нужно рекомендовать и вопрос о применении силы [для сдерживания Израиля]», — сказал Эрдоган.