Баку и Анкара развивают военно-технические связи (фото, видео) |
Анкара надеется на положительные результаты диалога между Баку и Ереваном |
Алиев: Азербайджан демонстрирует силу и мощь своего ВПК |
Число жертв в Ливане достигло 558 |
В Украину залетел белорусский истребитель |
Азербайджан представил лазерное оружие Fireforce (видео) |
Лукашенко объявил о необходимости Беларуси готовиться к возможной войне |
Спецпредставитель Путина провел переговоры с Гаджиевым: что известно |
«Поводов для расслабления нет». Полный текст речи Алиева в парламенте |
Главное Мир

Эрдоган: Почему вы не можете остановить Нетаньяху (видео)

Эрдоган: Почему вы не можете остановить Нетаньяху (видео)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с трибуны ООН обратился к мировому сообществу в связи с агрессией Израиля.

«Почему вы не можете остановить Нетаньяху и его сеть», — заявил он.

«Единственная причина агрессии Израиля против Палестины — поддержка небольшого количества отдельных стран. Страны, которые могут повлиять на Израиль, являются сообщниками», – добавил он.

Он отметил, что первопричина израильско-палестинского конфликта — оккупация палестинских территорий.

«Необходимо создание Палестинского государства, с этим нельзя медлить», – сказал турецкий лидер.

Нетаньяху необходимо остановить, как в свое время остановили Гитлера, заявил Эрдоган.

«Точно так же, как 70 лет назад альянс человечества остановил Гитлера, сейчас такими же общими усилиями он должен остановить Нетаньяху и его банду убийц. Мы считаем, что в нынешних условиях нужно рекомендовать и вопрос о применении силы [для сдерживания Израиля]», — сказал Эрдоган.

Теги:
Из этой рубрики
Турция продолжит исполнять все условия Конвенции Монтрё
Мир

Турция продолжит исполнять все условия Конвенции Монтрё

2024/09/24, 20:01
Эрдоган: Почему вы не можете остановить Нетаньяху (видео)
Мир

Эрдоган: Почему вы не можете остановить Нетаньяху (видео)

2024/09/24, 19:26
Соловьев призвал отправить Путина в отставку
Мир

Соловьев призвал отправить Путина в отставку

2024/09/24, 18:49
Новшество в WhatsApp
Мир

Новшество в WhatsApp

2024/09/24, 18:31
Число жертв в Ливане достигло 558
Мир

Число жертв в Ливане достигло 558

2024/09/24, 18:00
Трамп и Зеленский не смогли встретиться в США
Мир

Трамп и Зеленский не смогли встретиться в США

2024/09/24, 17:49
В Украину залетел белорусский истребитель
Мир

В Украину залетел белорусский истребитель

2024/09/24, 16:52
Рейтинг Макрона снова рухнул
Мир

Рейтинг Макрона снова рухнул

2024/09/24, 16:34
Армия Израиля заявила о новом ударе по Бейруту (видео)
Мир

Армия Израиля заявила о новом ударе по Бейруту (видео)

2024/09/24, 16:07