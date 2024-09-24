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Байден обещает продолжить поддержку Украины (видео)

Байден обещает продолжить поддержку Украины (видео)

Президент США Джо Байден, выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, пообещал не прекращать поддерживать Киев до наступления «справедливого и долгосрочного мира».

«Я знаю свой ответ. Мы не можем позволить себе отвернуться и не откажемся от поддержки Украины до момента, пока она не добьется устойчивого и справедливого мира», – сказал Байден, выступая перед участниками недели высокого уровня ГА ООН.

Он добавил, что президент России Владимир Путин не добился своей основной цели на Украине: Украина не разрушена, а НАТО сильнее, чем раньше.

Лидер Украины Владимир Зеленский во время выступления Байдена присутствовал в зале.

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