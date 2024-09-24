Число жертв в Ливане достигло 558

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Число погибших в результате атак Израиля на Ливан возросло до 558 человек, среди которых 50 детей и 95 женщин. В результате атак также ранены 1835 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Ливана Фирас Абъяд на пресс-конференции в Бейруте.

На пресс-конференции в Бейруте министр отметил, что атаки израильских сил на населенные пункты в южной и восточной частях Ливана проводятся «беспрецедентным образом».

Он подчеркнул, что большинство жертв — это мирные жители, находившиеся в своих домах, что ставит под сомнение утверждения Израиля о нацеленности на вооруженные группы.

Министр также сообщил о разрушениях, включая удары по 14 автомобилям скорой помощи и больнице в Бинт-Джабеле, что является еще одним примером жестокости израильских атак.

Он отметил, что среди погибших четверо работников службы экстренной помощи из организации «Эр-Рисале».