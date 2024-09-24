Алиев: Азербайджан демонстрирует силу и мощь своего ВПК |
Число жертв в Ливане достигло 558 |
В Украину залетел белорусский истребитель |
Азербайджан представил лазерное оружие Fireforce (видео) |
Лукашенко объявил о необходимости Беларуси готовиться к возможной войне |
Спецпредставитель Путина провел переговоры с Гаджиевым: что известно |
«Задача N1 – наращивание военной мощи». Полный текст речи Алиева в парламенте |
Пезешкиан пообещал не оставить без ответа убийство Хании |
СМИ Турции и ТРСК широко осветили сегодняшнюю речь Алиева в ММ |
Главное Мир

Число жертв в Ливане достигло 558

Число жертв в Ливане достигло 558

Число погибших в результате атак Израиля на Ливан возросло до 558 человек, среди которых 50 детей и 95 женщин. В результате атак также ранены 1835 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Ливана Фирас Абъяд на пресс-конференции в Бейруте.

На пресс-конференции в Бейруте министр отметил, что атаки израильских сил на населенные пункты в южной и восточной частях Ливана проводятся «беспрецедентным образом».

Он подчеркнул, что большинство жертв — это мирные жители, находившиеся в своих домах, что ставит под сомнение утверждения Израиля о нацеленности на вооруженные группы.

Министр также сообщил о разрушениях, включая удары по 14 автомобилям скорой помощи и больнице в Бинт-Джабеле, что является еще одним примером жестокости израильских атак.

Он отметил, что среди погибших четверо работников службы экстренной помощи из организации «Эр-Рисале».

Теги:
Из этой рубрики
Новшество в WhatsApp
Мир

Новшество в WhatsApp

2024/09/24, 18:31
Число жертв в Ливане достигло 558
Мир

Число жертв в Ливане достигло 558

2024/09/24, 18:00
Трамп и Зеленский не смогли встретиться в США
Мир

Трамп и Зеленский не смогли встретиться в США

2024/09/24, 17:49
В Украину залетел белорусский истребитель
Мир

В Украину залетел белорусский истребитель

2024/09/24, 16:52
Рейтинг Макрона снова рухнул
Мир

Рейтинг Макрона снова рухнул

2024/09/24, 16:34
Армия Израиля заявила о новом ударе по Бейруту (видео)
Мир

Армия Израиля заявила о новом ударе по Бейруту (видео)

2024/09/24, 16:07
Лукашенко объявил о необходимости Беларуси готовиться к возможной войне
Мир

Лукашенко объявил о необходимости Беларуси готовиться к возможной войне

2024/09/24, 15:20
Москва осудила Израиль за нападение на Ливан
Мир

Москва осудила Израиль за нападение на Ливан

2024/09/24, 14:00
Кремль отреагировал на сенсационное заявление Зеленского
Мир

Кремль отреагировал на сенсационное заявление Зеленского

2024/09/24, 13:33