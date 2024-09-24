Москва осудила Израиль за нападение на Ливан

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Москва решительно осуждает совершаемые в отношении Ливана Израилем масштабные военные нападения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она особо подчеркнула принципиальную позицию РФ о категорической недопустимости неизбирательных атак, жертвами которых становятся гражданские лица.

«Неизбирательные израильские удары по жилым районам под предлогом того, что там складируются вооружения «Хезбаллы», привели к массовым жертвам среди мирных жителей и значительным разрушениям объектов гражданской инфраструктуры. По данным Минздрава Ливана, в результате вооруженной агрессии количество убитых составило 492 человека, среди которых более 90 женщин и детей, число раненых превысило 1,6 тыс. человек. Утром 24 сентября после очередной атаки израильской военной авиации в долине Бекаа погибла целая семья из десяти человек», – добавила она.