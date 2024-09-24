«У Баку есть аргументы» и «никакого этнического гетто». Что думают эксперты о доктринальной речи Алиева

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Клеветническая кампания против Азербайджана имеет обратный саморазоблачительный эффект для тех, кто её организует и проводит. Об этом Minval.az сказал доктор юридических наук, чрезвычайный и полномочный посол Намик Алиев, комментируя выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на первом заседании Милли Меджлиса VII созыва, в котором глава государства сделал акцент на теме безопасности и усиления военной мощи страны, а также затронул антиазербайджанскую кампанию в отношении АР.

«В конечном итоге их коррумпированность становится предметом внимания соответствующих структур — вспомните «милого» вице-президента Европарламента Еву Кайли и американского конгрессмена Менендеса. Подачки и взятки армянского лобби уже находятся под контролем и тщательно отслеживаются. Помимо преступной, у антиазербайджанских акций есть ещё и моральная сторона. Азербайджан в вопросе его территориальной целостности, изгнания со своей территории армянских вооружённых сил, добровольного ухода с его территории иностранцев, не имеющих азербайджанского гражданства, априори не может быть осуждён ни одним государством, поскольку оно само поступило бы точно так же», — сказал эксперт.

По его словам, если против всего перечисленного выступает официальное лицо какого-либо государства, то оно в лучшем случае непрофессионально, либо выступает с позиции двойных стандартов по каким-либо своим соображениям, либо в худшем случае настолько коррумпировано, что не желает признавать очевидные факты, отрицает их и клевещет.

«А наращивание Азербайджаном военной мощи в этих условиях — мера вынужденная, поскольку внешние политические силы толкают Армению к реваншу, а он для Армении чреват…» — отметил политолог.

Говоря об усилении защитных функций в противостоянии с Западом, Н. Алиев подчеркнул, что Баку всегда удавалось вести сбалансированную политику.

«Нынешнее охлаждение с Западом вызвано антиазербайджанскими акциями в рамках его „любовных игр“ с Арменией. Кроме того, Западу раздражает утрата им целого ряда рычагов влияния на нашу страну, полное восстановление суверенитета и независимая политика Азербайджана, а также стремление вступить в БРИКС», — считает эксперт.

По его мнению, подобные ситуации были, когда Запад делал резкие шаги на грани фола, но это никогда не доходило до разрыва отношений: «Думается, что и сейчас не дойдёт. У Азербайджана есть аргументы».

Комментируя высказывания президента Алиева о наращивании военного потенциала в то время, когда Франция и США накачивают ВС Армении оружием и техникой, политолог указал на отсутствие субъектности РА: «Она на протяжении всей своей чуть более чем столетней истории существования, как, собственно, ранее и армянство, являлись орудием в руках тех или иных геополитических сил».

«Периодически армянство эти силы предавало и продавалось другим силам, но всегда оно играло роль орудия. Если в последние сто лет Армения была орудием многократного использования в руках России, то теперь она пытается стать орудием в руках Запада. Но орудие это будет на этот раз одноразового использования, поскольку последствия для Республики Армения будут необратимыми», — сказал Н. Алиев.

По его словам, цель определённых сил на Западе — развязать руками Республики Армения войну на Южном Кавказе: «В своё время неудачная попытка долговременной войны в Грузии охладила этот пыл, но растягивание украино-российского противостояния на истощение России их вдохновило».

«Поэтому подпитка Республики Армения оружием и техникой является, с одной стороны, стремлением ублажить Армению в её объявленном „развороте на Запад“, с другой — подталкиванием к развязыванию конфликта с Азербайджаном с тем, чтобы иметь рычаги влияния на нашу страну. И, наконец, в-третьих, Запад стремится обострить этим отношения России с Арменией, надеясь, что Армения искренна в своих западных устремлениях», — убеждён политолог.

Говоря о формальном сохранении Минской группы ОБСЕ, которая не носит никакого функционального значения, Н. Алиев назвал эту структуру покойником, которому не выписано свидетельство о смерти: «Минская группа, созданная на основе консенсуса для разрешения конфликта, занималась околоконфликтными вопросами, оставив в стороне суть конфликта и международное право (и прежде всего принципы ОБСЕ), которыми она должна была руководствоваться в своей деятельности».

«МГ изменила своему предназначению и международному праву. В период существования Минской группы мы не имели ни одного аналитического документа, составленного сопредседателями и вынесенного на обсуждение других членов Минской группы (!) для согласования единой позиции по объективной политико-правовой оценке конфликта для его дальнейшего разрешения. Как сопредседатели собирались разрешать конфликт, не определив, что произошло? Минская группа была неспособна урегулировать конфликт, потому что не руководствовалась в его решении принципами международного права и решениями международных организаций. Деятельность по урегулированию конфликтов должна опираться на нормы международного права и решения международных организаций. Минская группа так и не вспомнила про четыре невыполненные резолюции Совета безопасности ООН, хотя три из них, за исключением самой первой, были приняты на основе докладов не генерального секретаря ООН, а председателя Минской группы ОБСЕ», — сказал эксперт.

Он добавил, что стремление воскресить Минскую группу вытекает из геополитических интересов известных нам стран, стремящихся присутствовать в нашем регионе и вмешиваться во внутренние дела его государств.

«Армения, как несубъектное образование, имеющее территориальные претензии к Азербайджану, создаёт для этого необходимые условия. По армянской логике, наличие Минской группы сохраняет карабахскую проблему. Это тупиковый путь. Вопрос Карабаха решён, территориальная целостность Азербайджана восстановлена. Азербайджан обеспечивает права всех национальных меньшинств, живущих на его территории, в соответствии с национальным законодательством и международным правом», — заключил Намик Алиев.

Депутат Милли Меджлиса Азербайджана, политолог Расим Мусабеков считает, что на Западе, конечно, будут услышаны сигналы президента Ильхама Алиева, потому что до сих пор слова Алиева не расходились с делами.

«Поэтому, когда мы заявляем о том, что будем укреплять военную мощь страны для того, чтобы те риски, с которыми мы сталкиваемся, всегда можно было нейтрализовать с опорой на собственные Вооружённые силы, это не просто заявления, а конкретные действия, причём действия, которые уже подтвердили, что у Азербайджана такие Вооружённые силы, которые доминируют в регионе», — сказал политолог «Минвалу».

По его мнению, так будет продолжаться и дальше, «поскольку президент заявил, что для того, чтобы Азербайджан не зависел от внешних поставщиков, ему нужно развивать собственный военно-промышленный комплекс, причём масштабно».

Комментируя высказывания главы государства о необходимости наращивания военной мощи страны, депутат отметил, что с учётом военных действий во Второй карабахской войне и антитеррористической операции годичной давности мы развиваем свои Вооружённые силы, повышаем удельный вес тех подразделений, которые продемонстрировали высокую эффективность — «это коммандос, которые теперь есть в каждом корпусе, а также то вооружение, которое продемонстрировало свою эффективность, в первую очередь современные беспилотные средства, которые Азербайджан сам производит вместе с необходимыми к ним боеприпасами». «Всё это будет развиваться на самом высоком уровне», — добавил он.

Коснувшись антиазербайджанской кампании западных стран, депутат отметил, что в отношении Азербайджана постоянно идут различного рода клеветнические информационные выпады: «Мы к этому привычны, и изменить программу действий Азербайджана подобного рода шумиха не в состоянии».

«Что касается военной помощи Армении со стороны Запада, то она есть, но кратно меньше той, что в своё время оказывала Еревану Россия. Вся военная помощь от Франции, США, Греции, Индии по своему объёму в 10 раз меньше того, что в своё время предоставляла Россия. Причём, в отличие от западных стран, Россия это делала бесплатно, либо по очень льготным и внутренним ценам, да ещё и в кредит. Поэтому пока западную военную помощь мы, конечно, отслеживаем, но она не в состоянии изменить баланс сил, потому как у Азербайджана подавляющее преимущество. Думаю, что в обозримом будущем наше преимущество сохранится», — считает Р. Мусабеков.

Говоря об оставшейся на задворках политической истории Минской группе ОБСЕ, эксперт отметил, что сегодня для всех очевидно, что Армения не в состоянии претендовать ни на кусочек территории Азербайджана.

«На сегодняшний день это очевидно для всех. И Никол Пашинян, и различного рода политические группы Армении мечтают о том, что западные страны окажут на Азербайджан массированное давление с тем, чтобы хотя бы в форме какого-то автономного образования, достаточно независимого по отношению к Баку, под какой-то международной опекой создать в Карабахе. Очевидно, что эти ожидания совершенно нереальны, поскольку для того, чтобы навязать такое Азербайджану, его нужно разгромить. Ни у кого сегодня в регионе нет такой возможности, чтобы принудить Азербайджан к чему-либо несовместимому с его суверенитетом, а также если будет в какой-то степени создавать проблемы, когда какие-то этнические группы не будут подчиняться азербайджанским законам. Ничего подобного, никакого этнического гетто или армянского анклава на территории Азербайджана больше не будет. И если карабахские армяне хотят вернуться и жить на территории Азербайджана, то они должны принять азербайджанское гражданство и быть лояльными гражданами АР. Только в таком случае их безопасность и права будут обеспечены согласно Конституции Азербайджана», — сказал Расим Мусабеков.

Minval.az