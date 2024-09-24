Азербайджанофобия во Франции побила новый рекорд

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Эксперты и во Франции, и за её пределами продолжают обсуждать формирование нового правительства Пятой республики во главе с Мишелем Барнье. Тем самым, который в 2021 году незаконно посещал Ханкенди в свите Валери Пекресс.

По мнению многих французов, нынешние правительственные манёвры Макрона не имеют ничего общего с волеизъявлением народа. Хозяин Елисейского дворца отчаянно барахтается, пытаясь удержаться у власти. Он уже последовательно проиграл и выборы в Европарламент, и спешно объявленные во Франции досрочные парламентские выборы, но уходить в отставку, по крайней мере добровольно, не намерен. А уж насколько новое правительство окажется в состоянии действительно улучшить ситуацию и в самой Франции, и на внешнеполитической арене – это, похоже, волнует Эммануэля Макрона далеко не в первую очередь.

Обратили внимание эксперты ещё на одно обстоятельство. Многие информагентства цитируют статью из французского онлайн-издания La Gazette du Caucase: «Что касается Кавказа, то поводов для беспокойства достаточно. Если была надежда, что разум возобладает над антиазербайджанской истерией предыдущего правительства, то теперь мы от этого далеко». Новое правительство эксперты назвали самым азербайджанофобским за последние 15 лет. Отметив, что в состав кабинета вошли два министра армянского происхождения, издание продолжает: «Это само по себе не вызвало бы вопросов, если бы они ранее не проводили различного рода антиазербайджанские кампании и безоговорочно не поддерживали бы карабахских сепаратистов». Так, Астрид Паносян-Буве, министр труда и занятости, активно поддерживала резолюцию, требующую прекратить так называемую «агрессию» Азербайджана, а также возглавила делегацию французских политиков в Армению. Гийом Касбарян, новый министр государственной службы, также подписал антиазербайджанскую резолюцию. И это ещё не всё.

Новый глава МВД Бруно Ретайло — ультраконсерватор и сторонник идеи цивилизационной войны между мусульманами и армянами. Он критиковал международное сообщество за недостаточную поддержку Армении. «Другие члены правительства, такие как министр вооружённых сил Себастьян Лекорню и министр юстиции Дидье Миго, также имеют историю активной поддержки армянских интересов. Большинство новых министров, включая Антуана Армана и Анн Женете, подписали резолюцию против Азербайджана в 2022 году. Исключением остаётся Рашида Дати, вновь назначенная на пост министра культуры, которой придётся проявить смелость, чтобы не подвергнуться цензуре при упоминании о культурных богатствах Азербайджана».

А вот из этого уже следуют определённые выводы. Надежды, что после последовательных провалов на выборах в Европарламент и парламент самой Франции в Париже произойдут политические изменения, и там откажутся от нынешней азербайджанофобской политики, к сожалению, не оправдались. И в ближайшее время конфронтация с Парижем продолжится – просто потому, что нынешняя правящая команда обеспокоена не интересами Франции, а решает задачу в стиле «день простоять да ночь продержаться», и активно привлекает голоса разного рода «мелких групп» — ультраправых, ксенофобов, армянских националистов, ЛГБТ…

Но как далеко здесь готова зайти Франция? Там ограничатся антиазербайджанскими заявлениями или попытаются развязать против нашей страны куда более опасные игры спецслужб?

А вот здесь есть тонкости. Прежде всего, в отличие от тех же США, на счету Франции не так уж много акций в стиле операции «Аякс», когда США в Иране в 1953 году отстранили от власти премьер-министра Мосаддыка. В своих бывших колониях в Африке Франция предпочитает действовать «кувалдой», приоритет отдается военным операциям типа «Сервал» или «Бархан», а не тонкой игре разведок. Правда, в результате «галльского петуха» из Африки не очень вежливо вышибают, но это уже другая тема. Повторение же в Азербайджане политических сценариев вроде тех, которые отражены в культовом фильме «Профессионал» с Бельмондо в главной роли, маловероятно по нескольким причинам. Во-первых, здесь не Африка. Франция просто не располагает в Азербайджане достаточным влиянием, а теперь, на фоне своего «фестиваля армяноцентризма», вряд ли будет располагать в обозримом будущем. Во-вторых, как показал недавний разгром французской разведывательной сети в Азербайджане, наши спецслужбы способны подобные игры пресечь на той стадии, когда они ещё не превратились в серьёзную угрозу «африканского» уровня. И самое главное, это в Африке Франция хочет привести к власти лояльное правительство, получить доступ к ресурсам и т.д. В Армении подобные сценарии могут быть. А Азербайджан нужен Франции в качестве «негативного примера», вне зависимости от уровня демократии, механизмов контроля за финансированием НПО и количества школ, где в качестве иностранного будет изучаться французский язык. Французским политикам нужна враждебность в отношении Азербайджана просто для того, чтобы собирать армянские голоса.

Другой вопрос, что в Париже при этом на минуточку забыли об интересах французского же бизнеса. А это не только поставки сыров, вина и парфюма, но ещё и Total, «эйрбасы» и запуск спутников. Не подумали о том, как вести на французские АЭС уран из Казахстана. И ещё о многих аспектах.

И да, новоявленный кабинет министров с Барнье во главе об этом Макрону точно не напомнит.

Нурани